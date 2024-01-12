Вашингтон, 12 января, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Требование активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан выдвинул Украине экс-главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес 11 января в интервью YouTube-каналу ProUA.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Думаю, на самом деле на Украине есть достаточно людей, но не провели хорошую кампанию по мобилизации и рекрутингу. <…> Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и <…> молодых женщин», — указал Ходжес.

Военный пояснил, что женщин в большинстве армий Запада привлекают к службе в танковых войсках, артиллерии и как военных инженеров. Ходжес порекомендовал ВСУ активнее привлекать женщин, так как они могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем полагают в украинской армии.

Помимо этого, генерал-лейтенант рекомендовал властям Украины настойчивее требовать выдачи мужчин призывного возраста, уехавших за пределы страны. Ходжес отметил, что в Германии, Польше, Румынии и ряде других стран сейчас находятся десятки тысяч украинских мужчин, которые вполне могут послужить своей родине. Военный предложил украинскому правительству заняться решением проблемы возврата этих мужчин домой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Глава военного ведомства Рустам Умеров рассказал, что в обновлённой версии документа учитывались предложения, которые согласовывались в рабочем порядке с депутатами во время заседаний комитета Верховной рады по безопасности, обороне и разведке.

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил в декабре 2023 года, что командование ВСУ попросило у него дополнительно призвать в ряды украинской армии до 500 тысяч человек. Соответствующий законопроект внесли в Раду 25 декабря. Киев собирается снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы и лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, включая оформление документов.