Наступивший 688-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием из Белого дома: координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что США якобы прекратили поставки оружия и военной техники Украине из-за отсутствия финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Тем временем на купянском направлении расчёты систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» уничтожили украинские укреплённые позиции вместе с пехотой.

В островной зоне дельты Днепра в Херсонской области миномётные расчёты российских подразделений ВДВ разгромили огневую позицию миномёта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили 12 января в Минобороны РФ, десантники уничтожили цель огнём из миномёта 2Б14 «Поднос».

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