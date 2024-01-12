Купянск, Украина, 12 января, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Военные инженеры группировки «Запад» Вооружённых сил РФ в ходе боевой работы уничтожили минно-взрывные заграждения и зачистили фортификационные сооружения протиивника на купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Минобороны РФ Кадр из видео

Для зачистки российские военные использовали окопные заряды, пробивающие укрепления ВСУ. Это позволяет обеспечивать безопасность досмотровым группам.

О работе своего подразделения рассказал командир инженерно-саперного подразделения Александр Архипов.

«Мы ходим впереди штурмовиков, для проделывания проходов для прохода перед заходом штурмовой группы. Наша задача — снять данные заграждения — как взрывные, так и невзрывные, то есть это мины, колючая проволока, путанки, так называемые и т.д.», — заявил он.

По словам командира роты, ВСУ в большом количестве выставляет противотанковые заграждения, колючую проволоку и противопехотные мины. Как правило, речь идёт о средствах западного производства.

Российские военные инженеры также проводят разминирование районов, участков дорог и оказывают помощь местным жителям освобожденных территорий.

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Как сообщало ИА Регнум, 9 января появилась информация, что военнослужащие группировки войск «Запад» ВС России уничтожили на купянском направлении неразорвавшиеся немецкие кассетные мины.

Они находились на придомовой территории частного дома, куда попали после обстрела со стороны ВСУ. За неделю бойцы смогли обезвредить свыше 200 различных боеприпасов.