Вашингтон, 12 января, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Решение президента США Джозефа Байдена о нанесении ударов по объектам хуситов в Йемене может втянуть американцев в войну. Такое заявление сделал 12 января подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению Дэвиса, у конфликта есть все шансы перейти на более высокий уровень, так как решение атаковать Йемен может вызвать ответный удар и втянуть США в войну.

«Хуситы недвусмысленно заявили, что, если мы нападем на них, на их территории, они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе. Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», — пояснил Дэвис.

Офицер указал, что американский лидер должен выступить с обращением к народу и объяснить, зачем Соединённым Штатам нужен этот конфликт.

«Я бы хотел услышать от представителей Белого дома, в чем именно заключается план и как он соответствует американскому законодательству и конституции», — добавил Дэвис.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представитель Пентагона опроверг информацию об ответной атаке хуситов на корабль и посольство США в Ираке после ударов американской армии по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене.

Кроме того, представитель администрации Белого дома высокого ранга заявил на спецбрифинге для журналистов, что прямых ответных шагов хуситов в связи с ударами США и Великобритании в Йемене пока не последовало. При этом он добавил, что США не будут удивлены, если хуситы предпримут ответные шаги в связи с ударами западной коалиции в Йемене.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене в ночь на 12 января. Всего нанесено 23 удара по объектам в четырёх провинциях Йемена. В свою очередь, МИД Йемена предупредил, что американская и британская стороны должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по стране.