Киев, 12 января, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Техническая безграмотность и безответственность украинских чиновников крайне негативно влияет на процесс закупки беспилотников для Вооружённых сил Украины, заявил офицер украинской армии Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, управляют люди, которые в этом не разбираются», — сказал Касьянов, подчеркнув, что большинство ответственных за это чиновников никогда не занимались в сфере разработки и производства дронов.

По словам офицера, нехватка знаний у официальных лиц приводит к тому, что государство массово заказывает дроны у перекупщиков, которые только организовывают сборку коммерческих моделей из-за рубежа. Подобные проблемы также наблюдаются в сфере радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что Россия превосходит Украину в количестве и качестве беспилотных летательных аппаратов. Он отметил, что украинская армия не способна защититься от российских дронов даже в ночное время, поскольку устройства оснащены тепловизорами.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в свою очередь заявил, что Киев не смог обеспечить свои войска достаточным количеством дронов, и предупредил, что украинской армии придётся отступать, если ситуация не изменится.