Берлин, 12 января, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Украинские войска не смогут победить российскую армию из-за большой разницы ситуаций, которые сложились в странах, заявил немецкий историк Йорг Баберовски в интервью T-Online.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Так, по словам эксперта, среди представителей ВСУ растет усталость и недовольство из-за понимания того, что они не смогут победить, а Киев толкает их на убой. Баберовски отметил, что большинство украинских военных, участвовавших в боях с начала спецоперации, погибли или ранены, а у новобранцев нет боевого опыта.

При этом инфраструктура на Украине подвергается ударам ракетами и беспилотниками, а в России наблюдается совсем другая ситуация: российская экономика не рухнула и страна занята производством вооружений для обеспечения потребностей армии РФ.

Кроме того, Баберовски указал на, что Запад постепенно уменьшает поддержку Украины, а глава киевского режима Владимир Зеленский выдвигает условия, от которых Киев впоследствии будет вынужден отказаться.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ в 2024 году не смогут изменить ситуацию в зоне спецоперации в свою пользу. Он признал, что Западу больше нечего поставить Киеву.

Кроме того, Дэвис считает что украинская армия не способна победить в конфликте, а дальнейшая финансовая помощь для Украины позволит лишь продлить продолжительность боевых действий.