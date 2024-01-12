Вашингтон, 12 января, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Информацию об ответной атаке хуситов на корабль и посольство США в Ираке после ударов американской армии по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене опроверг 12 января представитель Пентагона в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

По словам представителя Пентагона, сообщения об ответной атаке хуситов, появившиеся в ряде СМИ, не соответствуют действительности.

«На текущий момент не было никакой атаки против американского посольства. Нам также ничего не известно о каких-либо атаках на военный корабль США», — уточнил представитель минобороны США.

В свою очередь, представитель американской администрации высокого ранга заявил на спецбрифинге для журналистов, посвящённом теме военной операции против хуситов, что прямых ответных шагов хуситов в связи с ударами США и Великобритании в Йемене пока не последовало. Он добавил, что США не будут удивлены, если хуситы предпримут ответные шаги в связи с ударами западной коалиции в Йемене.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене. Запрос сделан на утро 12 января по времени Нью-Йорка.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене в ночь на 12 января. Всего нанесено 23 удара по объектам в четырёх провинциях Йемена.

В свою очередь, МИД Йемена предупредил, что американская и британская стороны должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по стране.