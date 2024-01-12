Кито, 12 января, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Экспорт бананов из Эквадора в Россию не пострадает из-за общественных беспорядков в республике. Такое заявление сделал 11 января посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан в беседе с изданием «Известия».

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Бананы

Дипломат пояснил, что беспорядки не отразятся на поставках бананов в Россию, так как эти фрукты загружают в контейнеры ещё зелёными и транспортируют по морю в порты Санкт-Петербурга, Новороссийска и другие. Поэтому один или два дня беспорядков повлиять на экспорт не смогут.

Посол уточнил, что по итогам 2023 года РФ закупила в Эквадоре 1,3 млн тонн бананов. Это составляет 97% этих фруктов, которые россияне потребляют.

«Другое дело, что поставки бананов могут пострадать от ситуации с оружием, о которой мы говорили ранее», — добавил в этой связи Спринчан, подразумевая информацию о передаче США властями Эквадора российской военной техники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия расценит передачу властями Эквадора старой российской и украинской техники США как недружественный шаг. Как пояснил посол России в Эквадоре Спринчан, власти республики предупреждены о последствиях такого решения. По словам дипломата, информация о возможной отправке военной техники Вашингтону проверяется.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 11 января заявил, что эквадорские власти до конца января передадут США старую российскую и украинскую технику в обмен на новые подобные средства стоимостью $200 млн. При этом он не уточнил, какую технику планируется обменять — военного или гражданского назначения.