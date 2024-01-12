Вашингтон, 12 января, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Странам Североатлантического альянса придётся объединить ядерные силы и сформировать коллективный ядерный арсенал, чтобы иметь шансы противостоять России, заявил экс-советник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Усиление Европой собственных вооружённых сил потребует ещё больше денег и усилий. Ускорить этот процесс можно с помощью развёртывания ядерных сил», — приводит слова эксперт журнал American Conservative.

Бэндоу также признал, что подобные меры связаны с рисками мировой безопасности. По его словам, западные страны смогут позволить себе гораздо более рисковые действия в отношении Москвы, если будут знать, что их прикрывает ядерный щит. При этом он отметил, что большое количество ядерного оружия создало больше возможностей для ошибок при эксплуатации и утечек.

Как передавало ИА Регнум, 9 января министр обороны России Сергей Шойгу напомнил о важности и первоочерёдности поддержания боеготовности ядерной триады на самом высоком уровне для обеспечения стратегического баланса. Шойгу подчеркнул, что президент Владимир Путин поставил перед ведомством ряд первоочередных и системных задач с учётом характера военных угроз и военно-политических рисков.