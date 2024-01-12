Вашингтон, 12 января, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Власти США пока не обнаружили каких-либо доказательств незаконного перепродажи Украиной переданных Киеву американских вооружений, заявил 11 января на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

Он также отметил, что ВСУ якобы эффективно распоряжаются переданными им средствами для ведения боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа 2023 года бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США поставляют на Украину технику на миллиарды долларов, но большая часть этой военной помощи исчезает. Эксперт предположил, что вполне вероятно, что это оружие попадает на чёрный рынок.

8 октября советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что в рамках палестино-израильского конфликта против армии Израиля могут использовать вооружение, которое Украина получила от стран НАТО. Он подчеркнул, что Киев перепродает переданную западом технику по всему миру.

11 января газета The New York Times написала о докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, в котором сказано, что минобороны США не смогло полностью проконтролировать поставки оружия для ВСУ. Отмечается, что речь идёт о вооружении на сумму более $1 млрд.