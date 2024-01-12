Сана, 12 января, 2024, 04:45 — ИА Регнум. Американская и британская стороны должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену. Такое заявление сделал 12 января замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази, передаёт ливанский телеканал Al Mayadeen.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Йемен

«Наша страна подверглась массированной военной агрессии со стороны американских кораблей, подводных лодок и истребителей. Несомненно, Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за последствия этой вопиющей агрессии», — указал аль-Ази.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным США, американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене достигли своих целей. Всего поражено 12 целей, в том числе радиолокационные объекты, ракетные платформы и прибрежные пункты наблюдения.

Официальный представитель Пентагона подтвердил удары по объектам мятежников движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене Соединёнными Штатами в коалиции с союзниками. Нидерланды, Австралия, Канада и Бахрейн предоставили логистическую, разведывательную и другие формы поддержки.

Вооруженные силы США и Великобритании начали военную операцию против йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) 12 января. Удары нанесены по окрестности портового города Ходейда, а также провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар