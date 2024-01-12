Вашингтон, 12 января, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Государственный департамент Соединённых Штатов Америки одобрил возможную продажу Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на общую сумму около 75 миллионов долларов, сообщили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

«Предполагаемая продажа укрепит долгосрочную обороноспособность Косово и возможности по защите своего суверенитета, территориальной целостности и удовлетворит его потребности с точки зрения национальной обороны», — говорится в распространённом 11 января Пентагоном сообщении.

Отмечается, что Приштина запросила у Вашингтона разрешение на закупку 246 ракет Javelin и 24 облегчённых прицельно-пусковых установок. В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что планируемая продажа соответствует реализации интересов США в сфере национальной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря 2023 года Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Израилю артиллерийских осколочно-фугасных 155-миллиметровых снарядов M107 на общую сумму в 147,5 миллиона долларов. Также в начале декабря Вашингтон одобрил продажу Тель-Авиву танковых 122-миллметровых снарядов M830A1 и сопутствующего оборудования на сумму в 106,5 миллиона долларов.