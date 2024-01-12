Киев, 12 января, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, критикуя позицию кандидата в президенты США Рона Десантиса в вопросе выделения помощи Украины, заявил, что отсутствие финансовой поддержки сильно бьёт по государственному бюджету и ставит под удар уязвимые категории населения, в том числе украинских пенсионеров.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Они отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины. А потом говорить, что на военных мы не можем, потому что страна НАТО и не можем поддерживать (Вооружённый конфликт — Прим. ред.)», — сказал Зеленский в ходе выступления перед журналистами в Риге, 11 января.

Украинский политик подчеркнул, что в случае задержки предоставления финансовой помощи могут пострадать уязвимые категории населения, в частности пенсионеры, которых, по его словам, на Украине насчитывается порядка 12 миллионов.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в интервью YouTube-каналу Politeka обвинил офис Владимира Зеленского в неумении просить помощь у западных союзников. По его словам, глава киевского режима пытается добиться от США предоставления помощи через пиар-акции, что является ошибкой и не приносит результатов. При этом политтехнолог отметил, что раньше Киев запугивал Вашингтон угрозой скорого поражения.

По информации агентства Bloomberg, Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон умолял Конгресс Соединённых Штатов Америки одобрить запрос президента Джо Байдена на новый пакет помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Столицу США глава киевского режима покинул без чёткого ответа.