Брюссель, 12 января, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) готова пойти на некоторые уступки перед Венгрией и ввести по её требованию ежегодный аудит помощи Украине, чтобы Будапешт дал согласие на выделение Киеву ещё €50 млрд. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В декабре венгерская сторона наложила вето на увеличение бюджета ЕС на 2024–2027 годы, в том числе и на предоставление украинским властям указанного пакета финансовой помощи.

ЕК также введёт пункт об экстренной остановке выделения средств Украине, который сможет использовать любая страна ЕС, сомневающаяся в целесообразности дальнейшего финансирования. Это положение включат в четырехлетний план помощи в 2025 году.

Высокопоставленные источники из Брюсселя считают, что указанный пункт представит Венгрии возможность заблокировать продолжение помощи, когда у венгерских властей возникнет такое желание.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что европейская экономика будет раздавлена в случае приёма Украины в ЕС. По его оценкам, членство Киева в Евросоюзе обошлось бы сообществу в €150-190 млрд.

29 декабря представитель правительства Германии Кристиан Вагнер заявил, что ЕС сможет продолжать оказание финансовой помощи Украине, даже если Венгрия будет и дальше выступать против этого. Он также отметил, что ФРГ расширила двустороннюю помощь и собирается в 2024 году оказать Киеву военную поддержку на сумму €8 млрд.