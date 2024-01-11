Донецк, 12 января, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР заочно вынес приговор строгого режима украинскому военнослужащему Александру Зажиренко, пытавшего российского пленного и убившего его, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Подсудимый получил 28 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в применении запрещенных средств и методов в ходе вооруженного конфликта, а также в убийстве с особой жестокостью.

Согласно материалам дела, 29 марта 2022 года Зажиренко встретил на одной из улиц Мариуполя раненого российского военнослужащего, который был без оружия. Представитель ВСУ доставил бойца Вооружённых сил России в близлежащий жилой дом, чтобы провести допрос.

В ходе допроса Зажиренко пытал пленного, а после застрелил его.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению звукометриста-радиотелефониста 36-й бригады морской пехоты ВСУ Игоря Тарана за убийства жителей Мариуполя. Осужденный совершил преступления с 11 по 16 марта 2022 года, находясь на боевой позиции на территории частного акционерного общества «Азовобщемаш». За это время он застрелил четырех безоружных граждан.

7 ноября в Донецкой Народной Республики приговорили к пожизненному лишению свободы украинского снайпера Игоря Клещунова, застрелившего в Мариуполе четырёх местных жителей. Его осудили по статьям об обучении в террористических целях, насильственном захвате власти, убийстве и жестоком обращении с гражданским населением.

13 декабря в Ростове-на-Дону военнослужащего ВСУ Антона Байдраковаосудили на 18 лет лишения свободы за убийство жительницы Мариуполя и попытку захвата власти в ДНР.