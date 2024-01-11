Вашингтон, 12 января, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа заинтересовались тем, что обвиняющая сторона в деле о его вмешательстве в выборы связана с Белым домом, сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Адвокаты Трампа ищут больше информации о беседах прокуроров Атланты и Белого дома, а также комитета палаты представителей, расследовавшего атаку на Капитолий 6 января 2021 года», — говорится в материале.

Отмечается, что прокурор штата Джорджия Фани Уиллис намеревалась использовать против Трампа собранные законодателями доказательства, а в 2022 году у неё имелись связи с Белым домом с целью собрать факты о поведения чиновников администрации экс-президента, чтобы добиться от них показаний.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года суд штата Колорадо признал причастность экс-президента США Дональда Трампа к штурму Капитолия. По информации агентства Associated Press, судья признала, что политик своими действиями «спровоцировал восстание», однако, согласно вынесенному судом штата решению, это не помешает ему участвовать в президентских выборах в 2024 году. Однако тот же суд позднее запретил Трампу участвовать в местных выборах по определению кандидата от Республиканской партии. Позднее иски с требованием не допустить Трампа к участию в праймериз также подали в ещё 16 штатах.