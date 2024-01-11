Лос-Анджелес, США, 12 января, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Сын президента США Джозефа Байдена Хантер Байден не признал себя виновным по девяти пунктам обвинений в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

Хантер Байден лично прибыл на заседание суда в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В ходе предварительных слушаний в федеральном суде сын президента США заявил о своей невиновности по всем предъявленным ему эпизодам налоговых нарушений.

В частности, Хантеру Байдену вменяется неуплата как минимум $1,4 млн в виде федеральных налогов в период с 2016 по 2019 год на иностранные доходы. Именно эти доходы стали предметом расследования палаты представителей по вопросу об импичменте президенту США Байдену.

Прокуратура полагает, что сын президента потратил миллионы долларов на «роскошный образ жизни», не озаботившись уплатой налогов. В случае, если вина Хантера Байдена будет доказана, ему грозит до 17 лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палата представителей Конгресса США намерена в январе 2024 года провести голосование по резолюции с обвинением в неуважении к Конгрессу со стороны сына президента США Хантера Байдена.

В сентябре 2023 года прокуратура предъявила три обвинения Хантеру Байдену за незаконное приобретение оружия. По ним ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере $750 тысяч.