Киев, 12 января, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не ощутил какой-либо пользы от использования российских активов, конфискованных в пользу Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ощутимого результата от использования замороженных активов (России. — Прим. ред.) у Украины ещё не было», — сказал украинский политик, отметив, что «первый ощутимый шаг» он увидел от Бельгии, которая, по его словам, согласилась передать Украине 1,7 миллиона евро в виде налогов на интерес от замороженных российских активов.

При этом Зеленский подчеркнул, что киевские власти рассчитывают получить российские валютные резервы на общую сумму от 250 до 300 миллиардов евро, замороженные странами Европейского союза и «Большой семёрки».

Как передавало ИА Регнум, 11 января помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Вашингтон пока не принимал никаких официальных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России. Представитель Белого дома подчеркнул, что соответствующее решение будет принято при взаимодействии со странами G7.

Напомним, что весной 2022 года вскоре после начала специальной военной операции на Украине западные страны заблокировали российские активы на общую сумму до 300 миллиардов долларов. Заявления о намерении передать эти средства Киеву были озвучены неоднократно, однако решения приняты не были из опасений, что оно приведёт к оттоку активов других стран Запада и падению курса доллара.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США конфисковать активы РФ, заявил, что Москва не получала каких-либо уведомлений о решении Белого дома. Кроме того, Песков подчеркнул, что изъятие российских активов приведёт к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов, а сами такие действия не могут остаться без ответа.