Москва, 12 января, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил прокуроров с их профессиональным праздником. Соответствующее видеообращение в пятницу, 12 января, опубликовали на официальном сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Уважаемые товарищи, прежде всего хочу поздравить вас с Днём работника прокуратуры, пожелать профессиональных успехов прокурорам и сотрудникам аппарата органов прокуратуры», — сказал глава российского государства.

Также Путин отметил ветеранов, с высокой отдачей работавших в прокурорской системе страны и внёсших огромный вклад в укрепление законности и правопорядка.

Российский лидер также подчеркнул, что современная прокуратура является одним из важнейших институтов государственной власти, так как её деятельность напрямую связана с защитой прав и свобод граждан и обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым. Также глава государства отметил важность Русской православной церкви и других христианских конфессий, которые вносят весомый вклад в сбережение исторического и культурного наследия.