Вашингтон, 12 января, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Американские власти призывают правительство Ирана немедленно освободить танкер, захваченный в водах Оманского залива, а также экипаж указанного судна. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель 11 января на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Утром 11 января в Оманском заливе вооруженные лица осуществили захват нефтяного танкера St Nikolas, шедшего под флагом Маршалловых островов. Судно принадлежит греческой судовладельческой компании.

На борту захваченного танкера находятся 19 человек. 18 членов корабля являются гражданами Филиппин, а ещё один — капитан судна — греческим подданным.

При этом иранские СМИ распространили информацию о том, что военно-морские силы Ирана по решению суда захватили в Оманском заливе нефтяной танкер США. Судно зафрахтовала турецкая компания Tupras.

Раньше у танкера St Nikolas было другое название — Suez Rajan. Тогда его использовала греческая судоходная компания Empire Navigation. В 2023 году США задержали танкер и отгрузили с него 1 млн баррелей нефти, предназначавшейся для Китая.

После этого Suez Rajan, который Соединенные Штаты задействовали для перевозки нефти из Кувейта, перехватили иранские военные.