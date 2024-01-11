Алабама, США, 11 января, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Обвинения в пропаже органов у умерших заключенных выдвинуты в отношении департамента тюрем американского штата Алабама родственники скончавшихся. Об этом 11 января сообщает CBS News.

Известно как минимум о двух случаях, дошедших до судебного разбирательства. Иски подали семьи скончавшихся в местах лишения свободы мужчин. Родственники заключенного Брэндона Клэя Дотсона, умершего в 2023 году, указали, что в теле покойного не было части внутренних органов, в том числе сердца.

Семья Чарльза Эдварда Синглтона, ушедшего из жизни в 2021 году, заявила, что в переданном им теле мужчины вообще не было внутренних органов. Ситуация указывает на, как минимум, неправильное обращение с телами умерших.

Как утверждает адвокат семьи Дотсон, нельзя исключать вероятности, что такие случаи могли произойти и с другими заключёнными. При этом на первом заседании суда по иску семьи Дотсон установить, куда делось сердце покойного, не удалось. Родственники предположили, что сердце мог забрать для исследовательских целей Университет Алабамы, но руководство учебного заведения категорически отвергло все подозрения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в американском штате Алабама впервые в истории США суд разрешил казнить заключённого с помощью азота. Казнь назначена на 25 января 2024 года. Казни с помощью метода азотной гипоксии разрешены, кроме Алабамы, в штатах Оклахома и Миссисипи.