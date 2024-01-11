Москва, 11 января, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Динамо» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/24 одержал победу над ЦСКА. Встреча, проходившая в четверг, 11 января, завершилась со счетом 4:2.

В составе «бело-голубых» отметились Егор Римашевский, Никита Гусев, Иван Мураков и Седрик Пакетт. Шайбы «красно-синих» забросили Колби Уильямс и Антон Слепышев.

«Динамо», одержав 33-ю победу в сезоне и набрав 70 очков, укрепилось на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА с 56 очками остался на шестом месте.

Как передавало ИА Регнум, 7 января московский ЦСКА одержал победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ со счетом 4:3. В составе «армейцев» дубль оформил нападающий Константин Окулов (9’, 25’), также точными бросками отметились Никита Нестеров (33’) и Михаил Григоренко (42’). В составе «Куньлуня» отличились Девин Броссо (10’, 60’) и Тайлер Граовац (51’).