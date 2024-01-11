Киев, 11 января, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, заявил глава ведомства Рустем Умеров. Об этом сообщило киевское интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Чиновник рассказал, что в обновленной версии документа учитывались предложения, которые согласовывались в рабочем порядке с депутатами во время заседаний комитета Верховной рады по безопасности, обороне и разведке. Глава ведомства также отметил, что минобороны готово вынести документ на согласование украинского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия проинформировал, что решение по законопроекту мобилизации в парламенте ещё не принято. Он подчеркнул, что судьбу документа депутаты решат совместно с представителями минобороны на парламентском совете.

11 января Арахамия написал, что этот законопроект отозвали с рассмотрения в Раде и вернули на доработку. Совещание с военным руководством Украины по этому вопросу проходило в закрытом режиме.

В декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что командование ВСУ попросило у него дополнительно призвать в ряды украинской армии до 500 тыс. человек. Соответствующий законопроект внесли в Раду 25 декабря.