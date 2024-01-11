Кишинёв, 11 января, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Петиция о переименовании улицы Александра Пушкина направлена в мэрию Кишинёва от группы жителей города. Об этом 11 января сообщил лидер Молдавской национальной партии Драгош Галбур в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточнил Галбур, петицию подписали более 1100 человек. Улицу Пушкина в Кишинёве предлагается переименовать в улицу Королевы Марии Румынской.

«Теперь решение за мэром Ионом Чебаном. Посмотрим, насколько он румын», — указал Галбур.

Лидер Молдавской национальной партии, создавший петицию в октябре 2023 года, пояснил, что его предложение о переименовании улицы — это способ отдать дань уважения королеве Марии. Кроме того, по его мнению, центр Кишинёва, где находится улица, должен быть центром румынской истории и культуры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алабай поддержал переименование молдавского языка в румынский, пояснив, что этот шаг создаст новые экономические возможности для граждан республики.

Поправки в законодательство, позволяющие переименовать государственный язык Молдавии из молдавского в румынский, одобрил 16 марта 2023 года во втором чтении парламент страны.