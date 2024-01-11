Санкт-Петербург, 11 января, 2024, 22:52 — ИА Регнум. АО «Невский экологический оператор» подало в суд на ООО «Толстый фраер», владеющее сетью пивных ресторанов, говорится в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

Александр Кряжев / РИА Новости

Указанную сеть основал более 20 лет назад народный артист России Александр Розенбаум. «Невский экологический оператор» предоставляет услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Петербурге.

В настоящее время в судебном делопроизводстве находятся сразу два дела от 16 октября 2023 года и 10 января 2024 года.

По данным газеты «Коммерсант», начиная с января 2022 года «Невский экологический оператор» не получил от организации полностью плату за вывоз ТБО. Сумма долга за весь период с учетом неустойки, пени и судебных расходов составила более 370 тыс. руб.

В картотеке судебных дел значится ещё один спор. Он касается платы за электроэнергию. Сумма долга в этом случае составляет более 80 тыс. руб.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля газета «Известия» со ссылкой на Росстат написала, что задолженность населения России за услуги ЖКХ по итогам первого квартала 2023 года достигла почти 876,4 млрд рублей. При этом за год она увеличилась на 72 млрд рублей.

В середине ноября правительство России утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы. Так, для Москвы показатель достиг 11%, для Санкт-Петербурга — 9,8%.