Париж, 11 января, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Новым главой МИД Франции назначили генерального секретаря президентской партии «Возрождение» Стефана Сежурне. Об этом сообщили во французском правительстве вечером 11 января.

Roses Nicolas/ABACA Стефан Сежурне

«Стефан Сежурне сменил на посту министра иностранных дел Катрин Колонну», — сообщил телеканал BFMTV.

В ходе перестановок во французском парламенте сохранили свои посты глава МВД Жеральд Дарманен, глава минфина Брюно Ле Мэр, министр обороны Себастьян Лекорню и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

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