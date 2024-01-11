Москва, 11 января, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Тысячи представителей туристической отрасли со всей России смогут принять участие в просветительской программе «Лига экскурсоводов» и посоревноваться в профессиональном мастерстве, разработать новые региональные авторские маршруты и сформировать отраслевое профессиональное сообщество. Набор участников стартовал 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия ― страна возможностей».

В просветительской программе могут зарегистрироваться как опытные специалисты, так и любители. Присоединиться сможет и подрастающее поколение: специально для конкурсантов в возрасте от 8 до 17 лет разработана номинация «Юный экскурсовод».

Отбор проведут по шести номинациям, включая, такие как «Промышленная экскурсия», «Культурно-познавательная экскурсия», «Детская экскурсия», «Экскурсия без границ», «Волонтерско-экскурсионная деятельность» и «Цифровая экскурсия».

«С 2019 года президентская платформа «Россия — страна возможностей» реализует туристический проект «Мастера гостеприимства», который объединил уже более 130 тысяч специалистов индустрии гостеприимства со всей страны», ― рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Заполнить заявку на участие необходимо до 18 февраля. После завершения сбора заявок специально сформированные в каждом субъекте комиссии отберут участников, которые выйдут в региональный этап «Лиги». В его рамках конкурсантам до 20 марта предстоит провести авторскую экскурсию в родном регионе, пройти экспертное интервью и презентовать свой туристический продукт оценивающим профессионалам индустрии.

Итоги «Лиги экскурсоводов» подведут в Москве с 10 по 12 апреля на Международной выставке-форуме «Россия».

Проект реализуют президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Российское общество «Знание» в партнёрстве с программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как сообщало ИА Регнум, на сегодняшний день туризм — одна из самых динамично развивающихся отраслей России. Профильные ведомства ведут совместную работу с регионами и инвесторами по ускоренному строительству туристической инфраструктуры. По поручению президента России ведут работу по созданию федеральных круглогодичных морских курортов, которые к 2030 году обеспечат прирост не менее 10 млн внутренних туристических поездок.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2030 году туротрасли понадобится не менее 400 тысяч новых сотрудников. В частности, только для инвестиционных проектов, реализуемых Корпорацией «Туризм.РФ», к этому времени потребуется более 20 тысяч подготовленных кадров.