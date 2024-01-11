Москва, 11 января, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Старт политического сезона 2024: основные ожидания» состоялся 11 января на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

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Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что президентская кампания пройдёт в контексте пяти ключевых тем: СВО, состояние потребительского рынка внутри страны, взгляд в будущее, социальная политика, весь мир смотрит на выборы.

«Эти выборы носят референдумный характер, это подтверждение отношения людей к политике президента Путина. Процент явки будет подтверждать степень консолидации вокруг существующей власти», — заявил Баширов.

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов разделил всех кандидатов на несколько категорий — условную «пирамиду кандидатов». На верхнем уровне — действующий глава государства Владимир Путин, у которого согласно опросам порядка 80% поддержки среди населения. Далее идут политические тяжеловесы: Леонид Слуцкий, Владислав Даванков.

Наибольший интерес избирателей вызывает кампания Владимира Путина, уверен эксперт. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил во всех регионах идёт сбор подписей. По его словам действующий глава государства очень активно начал кампанию.

Директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин добавил, что кандидат от ЛДПР ведёт классическую для своей партии кампанию, а «Новые люди» нацелены на молодой электорат.

Как показывает практика последних электоральных циклов, избирательная система России находится в самой лучшей форме по сравнению с другими странами. Все элементы, механизмы отлажены, система работает бесперебойно. Ключевую задачу, а именно обеспечение легитимности всем выборным процессам, система обязательно выполнит.

Член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов заявил, что в России растёт уровень доверия избирателей к выборам. Система избирательных комиссий в России работает без проблем. Эксперт отметил, что в стране присутствует три уровня наблюдения: со стороны кандидата/партии, со стороны общества и внешнее наблюдение.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, голосование пройдёт в течение трёх дней, начиная с 15 числа. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах 2024 года. Общее число доверенных лиц президента может составить до 600 человек. По всей России в поддержку самовыдвижения Путина собрали более 1,3 млн подписей.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 11 января заявила, что в избирательной кампании участвуют 11 человек, восемь из них выдвинуты политическими партиями, а трое — в порядке самодвижения.