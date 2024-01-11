Вашингтон, 11 января, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Жена 81-летнего президента США Джо Байдана Джилл Байден назвала солидный возраст супруга его достоинством в работе. По мнению женщины, он ещё не слишком стар для переизбрания на второй срок.

Andrew Harnik / AP/TASS Президент США Джо Байден и первая леди Джилл

«Его возраст — его достоинство. У него есть мудрость, опыт, он знает каждого мирового лидера», — заявила она в интервью телеканалу MSNBC.

Как отметила первая леди, Джо — «правильный человек для этой работы в данный момент истории».

Байден — самый пожилой в американской истории президент. Необходимо ли ему баллотироваться на второй президентский срок, обсуждают и республиканцы, и демократы, часть его однопартийцев публично призвала отказаться от участия в избирательной кампании. В случае, если его переизберут, в конце второго срока в 2029 году ему будет 86 лет.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель британской The TelegraphАллистер Хит в сентябре 2023 года заявил, что Байдену надо досрочно покинуть пост президента по состоянию здоровья и не принимать во второй раз участие в президентских выборах из-за преклонного возраста. По мнению журналиста, окружение американского лидера делает вид, что не замечает всех ошибок и оплошностей и нелепых ситуаций, в которые он попадает. Хит указывает, что присутствие 80-летнего человека на ключевом для влиятельного государства посту уже является кощунством и по отношению к жителям страны.

В беседе с ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв допустил, что Байден не понимает, зачем США украинский конфликт. Как отметил эксперт, во-первых, американский лидер в силу возраста может многое забывать или не осознавать, а во-вторых, если бы он огласил публично цель истощения России, мировое сообщество его бы не поддержало.

В конечном счёте, по итогам 2023 года Байден попал в список главных политических неудачников. Как отметили журналисты, в отношении него расследуется дело об импичменте, а также он продолжает бороться с низкими рейтингами среди избирателей. Американцев смущает не только возраст, но и возможная причастность Байдена к коррупции во время нахождения на посту вице-президента и поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке.