Уфа, 11 января, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Специалисты «Роснефти» разработали и запатентовали технологию, которая позволяет улучшить прогноз добычи нефти в среднем на 10%.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Учёные нашли способ увеличить точность прогнозирования добычи нефти

Технологию разработали сотрудники научного института компании в Уфе. Она базируется на новом способе определения скорости звука в пространстве между стенками насосно-компрессорной трубы и обсадной колонной. Таким образом, можно повысить точность расчётов в процессе эксплуатации скважины.

На сегодняшний день технология уже используется в наукоемком программном комплексе «РН-ВЕГА». Она позволяет учитывать изменение по глубине компонентного состава газа на разных глубинах в затрубном пространстве. Кроме того, технология уже применяется на ключевом нефтяном активе «РН-Юганскнефтегаз».