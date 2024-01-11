Москва, 11 января, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В квартире в центре Москвы обнаружили труп бывшей жены заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, сообщил источник ИА Регнум.

Тело 54-летней Дарьи Толстой (Евенко) нашли на кровати 10 января 2024 года. Выехавшие на место сотрудники полиции следов насильственной смерти не обнаружили.

По нашим данным, Толстой и Евенко ранее проживали в этой квартире вместе. После развода супруг оставил квартиру бывшей жене.

Толстой познакомился с Дарьей Евенко в студенческие годы. В 1992 году пара сыграла свадьбу. По сообщениям СМИ, у Петра и Дарьи трое детей. Однако широкой общественности известно только о дочери Александре.

Петр Толстой и Дарья Евенко развелись в 2016 году, спустя 24 года брака.