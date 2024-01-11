Москва, 11 января, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Волну обсуждений вызвали в Сети фото певицы Ани Лорак с бойцами ВСУ. Сделаны снимки были в 2014 году. Артистка тогда навестила раненых бойцов так называемой АТО — антитеррористической операции. Так Киев называл карательные военные действия против Донбасса.

соцсети

Напоминание о том, что Лорак поддержала украинских военных, но при этом продолжала и продолжает активную гастрольную деятельность в России, вызвало резонанс среди пользователей и в СМИ.

«Отменить её концерт, не покупать билеты. Не ходите на её концерт, и всё. Пустой зал лучше всяких «отмен». Вместо «Сити Холл» с концертами на фронт», — написал один из комментаторов.

Появились и призывы проверить, действительно ли Лорак оказывала благотворительную помощь Донбассу.

С началом специальной военной операции певица призвала её прекратить и отказалась от выступлений в России, однако оставалась на территории страны. Позднее она уехала в Испанию, где дала, как утверждалось, благотворительный концерт. Однако общественники тогда обратили внимание на то, что ссылка с сайта ведёт на сбор средств для ВСУ.

В России начали отменять концерты Лорак. Так, одним из первых отменили запланированное на март 2023 года её выступление в Краснодаре. Как заявил глава города Евгений Наумов, жители против концертов исполнителей, признающихся в любви украинской власти. Он подчеркнул, что ни актёры, ни предприниматели, которые против СВО, не будут зарабатывать в Краснодаре.

После череды отмен Лорак дала интервью, в котором попыталась прояснить свою позицию. Она заверила, что не поддерживала украинских военных и не собирала для них средства. По её словам, организованный ранее сбор осуществлялся исключительно для лишившихся крова женщин и детей Украины.

«Я не могу помогать на военные нужды, это невозможно. У меня брат погиб в Афганистане, когда мне было 9 лет. Я далека от политики. Я — человек, который живет в мире творчества. Я хочу просто петь», — заявила она.

Лорак отметила, что гордится родной страной, но в 2014 году «некоторые политические деятели на Украине хотели использовать её в своих целях», предъявив ей ультиматум, по которому она либо поддерживала Киев, либо лишалась украинских выступлений, что подтолкнуло её к переезду в Россию.

После интервью певица открыла сбор средств в пользу жителей Донецка и Луганска, а также навестила одну из семей беженцев. В поддержке российских военных и выступлениях в госпиталях, как многие артисты, Лорак воздерживалась.

Однако член СПЧ Кирилл Кабанов в беседе с ИА Регнум призвал проверить исполнительницу на связь с ВСУ, так как, по его словам, если она приезжает в Россию, необходимо провести проверку на предмет содержания в её высказываниях дискредитации российских вооружённых сил.

Очередной концерт Лорак планирует провести 16 февраля в Сочи на площадке Red Arena. В разговоре с корреспондентом ИА Регнум директор площадки Ирина Борисова сообщила, что на данный момент изменений в афише не планируется и концерт не отменён.

При обращении в руководство города стало известно, что мероприятие — частное, поэтому Red Arena самостоятельно определяет состав участников.

«Артистов они выбирают сами. Но управление культуры всегда может написать рекомендации по поводу артиста. Потому важно сейчас узнать, является ли Ани Лорак иностранным агентом либо персоной нон-грата в России», — заявила ИА Регнум начальник управления культуры Сочи Марианна Устинова.

На 19 апреля назначен концерт Лорак на одной из главных концертных площадок Москвы — в «Крокус Сити Холле». На настоящий момент билеты доступны к продаже и информация о возможной отмене и переносе отсутствует. На запросы ИА Регнум относительно проведения концерта администрация площадки ответа не дала.