Москва, 11 января, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили неразорвавшиеся украинские снаряды в районах перехода инспекторов МАГААТЭ на Запорожской АЭС, сообщили 11 января в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«При проведении осмотра дороги в районах перехода были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, военнослужащие 11 января обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на наличие не разминированных снарядов.

В Минобороны добавили, что на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей у населённого пункта Каменское с 6:00 до 18:00 действовал режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.

Миссия МАГАТЭ состоит из четырёх инспекторов, их задача наблюдать и оценивать состояние безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря 2023 года российские военные обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Российские сапёры также обследовали пункт перехода на предмет неразорвавшихся боеприпасов, которые могли остаться там после обстрелов Запорожской области со стороны ВСУ.

Командир антидиверсионной группы российских войск 13 декабря рассказал, что подразделения ВС России, которые обороняют берег Каховского водохранилища около ЗАЭС, практически каждую неделю пресекают попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинской армии.