Санкт-Петербург, 11 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Солист группы «Щенки» Максим Тесли (Моисеев), который получил 10 суток административного ареста после концерта, где он выступал в одном носке, не смог обжаловать решение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в телеграм-канале.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Солист группы «Щенки» Максим Тесли (Моисеев)

«Постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе.

Заседание суда, на котором артисту назначили арест, состоялось в минувший вторник.

Выйдя на сцену в одном носке, Моисеев повторил образ рэпера Vacio (Николая Васильева), продемонстрированный им на «голой» вечернике блогера Анастасии Ивлеевой. Во время выступления с Моисеева слетел носок.

Как ранее сообщало ИА Регнум со ссылкой на собственный источник, 9 января Моиссева после скандального выступления задержали в аэропорту Пулково. Административное производство возбудила полиция Калининского района, на руках у исполнителя был билет на самолёт в Екатеринбург, откуда он, по предварительным данным, собирался уехать в Казахстан.