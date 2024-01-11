Москва, 11 января, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Врачи получили возможность определять группу крови дистанционно. Такую программу разработали учёные из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова России. Об этом со ссылкой на пресс-службу университета сообщила «Газета.Ru».

РИА Новости/ Сергей Пятаков

«При помощи нашей разработки любой медработник через приложение на смартфоне сможет отправить фотографию анализа крови, смешанной с реактивом, в программу, которая подготовит предварительное заключение о группе крови пациента», ― пояснил изданию автор программного комплекса «ФотоРезус», доцент кафедры патофизиологии Сеченовского университета Павел Трегуб.

Затем, добавил учёный, это заключение врач лабораторной диагностики сможет подтвердить дистанционно.

Новое приложение станет доступным для медицины через два года. С помощью любого смартфона фельдшеры, медсёстры и врачи смогут пользоваться новым приложением, созданным на базе искусственного интеллекта.

Трегуб добавил, что возможности современных технологий позволили создать «цифровой аналог» глаза врача, который своим экспертным взглядом анализирует склеивание эритроцитов в каплях крови. В университете заявили, что программа уже заинтересовала индустриальных партнёров.

Как сообщало ИА Регнум, специалисты Национального медицинского исследовательского центра колопроктологии имени А. Н. Рыжих разработали технологию на основе искусственного интеллекта для выявления рака прямой кишки.

Система под названием ArtInCol способна находить незаметные новообразования в толстой кишке, что, в свою очередь, поможет снизить заболеваемость и смертность от рака прямой кишки.

В октябре 2023 года учёные из японского университета Тибы обнаружили способ, который сможет помочь онкологам точно выявлять степень риска рака желудка.