Братислава, 11 января, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха резко раскритиковал посла США из-за его требования осудить Россию. Об этом он заявил 11 января.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они хотят, чтобы мы осудили использование Россией северокорейских ракет, но не представили никаких доказательств. Мы же хорошо помним, как отвратительно они лгали миру об оружии массового поражения в Ираке, потому что хотели напасть на суверенную страну», — написал он в Telegram-канале.

Блаха призвал смириться с тем, что Словакия больше не является американской колонией, и забыть, что было раньше.

«Американцы наивно думали, что мы подпрыгнем, когда они свистнут. Эти времена прошли», — подчеркнул парламентарий.

США выражают мнение, что Россия якобы использует боеприпасы, полученные от Северной Кореи, на Украине. Об этом говорил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Никаких доказательств этого он не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года адмирал ВМС США в отставке Джон Кирби также утверждал, что КНДР якобы поставила России вооружение. По его словам, Северная Корея передала более тысячи контейнеров, сделка якобы состоялась в обмен на передачу Россией Корее своего вооружения, в том числе истребителей и ракет класса «земля — воздух». В МИД России отвергли обвинения западных политиков в якобы имеющем место «незаконном» военно-техническом сотрудничестве с КНДР. Такие высказывания являются бездоказательными, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.