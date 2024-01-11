Вашингтон, 11 января, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Запад не сумеет заставить Россию заключить мир с Украиной на условиях Запада. Об этом 11 января написало американское издание Responsible Statecraft.

Максим Гучек / БелТА / РИА Новости

«Существует очень мало реальных шансов на то, что Запад сможет продержаться дольше России и заставить её принять мир на украинских условиях», — говорится в публикации.

По мнению автора, споры о дальнейшем предоставлении помощи Киеву являются отражением новых реалий и едва ли прекратятся.

Время ни в военном, ни в экономическом отношении не работает на Украину, а потому позиция Киева на любых переговорах в будущем может оказаться гораздо хуже, чем сейчас, отметило издание.

«Российская армия сейчас гораздо лучше управляема и более тактически искусна, чем в начале войны», — уточнил автор.

Он добавил, что при этом антироссийские санкции Запада не показывают даже признаков того, что они могут нанести ущерб экономике России.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена вопреки реальному положению дел отказывается верить в победу России в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Киев проиграет в конфликте, сколько бы денег не влил в него Вашингтон.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что если киевский режим захочет пойти на переговоры с Россией, то такая возможность существует, однако Москва будет при этом исходить из своих интересов. По его словам, Россия сейчас является единственной страной, которая могла бы стать гарантом территориальной целостности Украины.