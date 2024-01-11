Париж, 11 января, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Украина потерпит поражение в конфликте без бюджетной помощи Евросоюза на 50 млрд евро, которую не согласовали лидеры стран объединения на саммите в Брюсселе, заявил 11 января депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксманн.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Не исключено, что в ближайшие недели Украина просто потонет. У них на фронте наблюдается нехватка всего. Это происходит из-за нас и нашей невозможности предоставить им помощь», — заявил он в эфире радиостанции Sud Radio.

По мнению парламентария, ЕС поставляет недостаточно боеприпасов Украине, но не из-за проблем с производством, а из-за отказа ЕС сделать страну приоритетным направлением в этом вопросе, продолжая продавать снаряды государствам Персидского залива. Говоря, в свою очередь, о вступлении Украины в Евросоюз, Глюксманн подчеркнул, что это очень длительный процесс, который займёт годы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал о выборе США между помощью Украине и собственной боеготовностью, так как возможности помощи Киеву заканчивались. Он напомнил, что после распоряжений президента США Джо Байдена Пентагон может поставить Киеву вооружения на $4,4 млрд, дополнительно осталось около $1 млрд на восполнение американских запасов вооружений. После этого Райдер уточнил, что со складов минобороны США невозможно передать вооружение Украине без одобрения конгрессменов.

Позднее, 10 января 2024 года, стало известно, что западные страны в 2023 году по сравнению с предшествующим годом заметно сократили поставки вооружений Киеву. Согласно данным проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, в 2022 году западные страны планировали отправить Украине 434 танка и 574 тяжёлых орудия, а уже в 2023 году пообещали киевскому режиму только 380 танков и 236 тяжёлых орудий.