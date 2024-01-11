Москва, 11 января, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) России положительно оценили новое личное оружие, полученное в опытную эксплуатацию. Об этом 11 января сообщил информированный источник «РИА Новости».

Виталий Белоусов / РИА Новости

Речь идёт о пистолетах-пулемётах ПП-2000 разработки тульского КБ имени Шипунова, которые входят в состав носимого аварийного запаса (НАЗ).

Собеседник агентства напомнил, что в войска поставлена достаточно крупная партия этого стрелкового оружия. Им, в частности, комплектуются НАЗы самолётов, участвующих в специальной военной операции на Украине.

«Лётчики положительно отзываются об оружии — оно компактное, с хорошей кучностью, при этом имеет существенно большую убойную дальность, чем у пистолета», — пояснил источник.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель главнокомандующего ВКС Юрий Грехов 29 сентября сообщил, что в аварийный запас лётчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые стали укладывать пистолет-пулемёт ПП-2000.

4 ноября холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») передал Вооружённым силам России партию эффективных в боях с окопавшимся противником гранатомётов ГМ-94, автоматических гранатомётов АГС-30 и пистолетов-пулемётов ПП-2000. Новую партию стрелкового оружия поставили заказчику в рамках гособоронзаказа.

В холдинге добавили, что входящий в эту партию оружия гранатомёт ГМ-94 востребован в зоне спецоперации для военных, которые ведут бои с окопавшимся противником.