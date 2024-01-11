Вашингтон, 11 января, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Западные страны передают украинской армии переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», которые поставляли ещё оппозиции в Афганистане во времена, когда она воевала с советской армией в 1980-х. Об этом 11 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на бойцов ВСУ.

Global Look Press/ABACA/Keystone Press Agency

«Украинские военные (из подразделений) ПВО рассказали… что открывали ящики с отправленными Западом ПЗРК «Стингер», которые датируются войной… против советских войск в Афганистане, (то есть) на десятки лет старше, чем некоторые из (украинских) военных», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинская армия стала чаще использовать старое советское оружие. Он уточнил, что средства объективного контроля российских войск выявили на украинских позициях гаубицы Д-1 калибра 152 мм образца 1943 года и разработанные в 1944 году орудия Д-44 калибра 85 мм.

По словам эксперта, ВСУ также применяют принятые на вооружение в 1948 году зенитные орудия КС-19 калибра 100 мм, а на танкоопасных направлениях усиливают позиции противотанковыми пушками МТ-12 калибра 100 мм.