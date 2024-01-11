Прага, 11 января, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России используют на Украине в восемь раз больше беспилотников, чем украинская армия, бойцы которой «не высовывают головы из окопа по четыре часа». Об этом 11 января сообщило Чешское радио со ссылкой на поставляющее дроны Киеву объединение.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кремль начал крупно инвестировать в развитие и производство дронов, что проявилось и в их числе… У русских перевес восемь к одному», — говорится в сообщении.

Глава объединения заявил, что оно уже поставило украинской армии две тысячи беспилотников, однако на количество российских дронов «страшно смотреть». По его словам, на фоне подавляющего превосходства беспилотников Вооружённых сил России бойцы ВСУ иногда «не высовывают головы из окопа по четыре часа».

Он также рассказал, что его коллеги наблюдали на Украине «удивительные вещи», встречая санитара ВСУ без медицинского оборудования или украинских бойцов, которые просили съездить в соседние подразделения, чтобы попросить там боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что все разведывательные российские системы, и в том числе беспилотники, эффективно применяют в зоне проведения спецоперации. Он подчеркнул, что России необходимо опережать противника и быть на шаг впереди в разработке беспилотников, так как это один из современных способов ведения вооруженной борьбы.

Глава государства 14 декабря 2023 года заявил, что ситуация с количеством беспилотников у российских военных улучшается. Он подчеркнул, что ситуация в этом вопросе всё ещё не идеальная, однако над её улучшением ведётся постоянная работа.