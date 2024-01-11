Москва, 11 января, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Умер один из главных создателей вакцины «Спутник-V» против коронавируса доктор биологических наук Борис Народицкий. Как 11 января сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, он ушёл из жизни в возрасте 82 лет.

Егор Алеев/ТАСС

Причина смерти Народицкого не называется. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Народицкий известен как создатель векторной платформы аденовируса человека, выступившей основой для «Спутник-V». Начиная с декабря 2017 года, учёный был заместителем директора по научной работе Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, подразделения Центра Гамалеи. Народицкий — автор более 200 научных трудов, обладатель более 20 авторских свидетельств и патентов. Награждён орденом Почёта и медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года академик РАН, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что способность изначального варианта вакцины «Спутник V» защищать от коронавируса значительно снизилась после появления новых штаммов. После этого в Минздраве сообщили, что обновлённый вариант вакцины введут в оборот сразу после подтверждения безопасности. Она прошла доклинические испытания, после чего разработчики получили финансирование и разрешение на проведение клинических исследований. В декабре 2023 года Гинцбург заявил, что Минздрав согласовал обновление состава вакцины «Спутник Лайт», внеся изменения в инструкцию по применению. По его словам, после необходимых согласований данные о 135 тысячах доз вакцины внесут в электронную систему учёта и начнут отгрузку в регионы.