Кемерово, 11 января, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Пассажиров российской авиакомпании Nordwind Airlines не смогли подвезти к терминалу аэропорта в Кемерове и высадили из самолёта прямо на взлётно-посадочной полосе (ВПП) из-за ураганного ветра. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Инцидент произошёл с воздушным судном, прилетевшим из Сочи. Перед приземлением лайнер сделал пять кругов в зоне ожидания, после чего ему всё-таки удалось сесть.

«Однако порывы до 30 метров в секунду и низкий коэффициент сцепления не дали ему вырулить с взлётно-посадочной полосы на рулёжную дорожку к терминалу. В противном случае, борт мог выехать за её пределы прямо в снег», — говорится в сообщении

В результате пассажирам пришлось выходить прямо на ВПП, куда за ними подъехали автобусы. Позже самолёт отбуксировали на стоянку, оттуда он вылетел обратно в Сочи. Отмечается, что в Кемеровской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar при посадке в аэропорту Норильска выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Инцидент произошёл около 10:00 (06:00 мск) по местному времени в международном аэропорту имени Н. Н. Урванцева. На борту лайнера находились 169 пассажиров.