Москва, 11 января, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature. kremlin.ru, посвящённого деятельности заповедных территорий России.

Илья Тимин /РИА Новости

«Сайт — это ещё один шаг вперёд для того, чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере. Я думаю, что будет интересно», — заявил глава государства.

По словам Путина, накопилось много фото− и видеоматериалов о деятельности и работе российских заповедных зон. Российский лидер подчеркнул, что 13% всей территории Российской Федерации, а это самая большая государственная территория в мире, находятся под той или иной системой государственной защиты.

Президент также напомнил, что 11 января в России отмечают Всероссийский день заповедников и национальных парков. В этой связи президент поздравил с праздником всех, кто занимается заповедными территориями.

Сайт доступен всем желающим. На нём можно посмотреть записи с фотоловушек, установленных в российских заповедниках и национальных парках, материалы, отснятые учёными и фотографами, а также найти информацию и новости о работе заповедников. Там представили 39 заповедных территорий и более ста видов животных, опубликовали более 2,5 тысячи видеозаписей и порядка трёх тысяч фотографий. Сайт будет регулярно пополняться новыми материалами при сотрудничестве с Минприроды и Росзаповедцентром.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Путин поручил до 15 мая 2024 года представить предложения по созданию цифровой платформы для переводов произведений русской классики XIX–XX веков. Идея состоит в том, чтобы создать в интернете открытую цифровую платформу для размещения переводов на иностранные языки произведений русской литературы.