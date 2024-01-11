Таллин, 11 января, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил категорически против прекращения огня в зоне военных действий. Он заявил об этом 11 января на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency /Global Look Press

По словам Зеленского, прекращение огня не станет паузой в ведении боевых действий или их окончанием, а также не приведёт к политическому диалогу с Россией или кем-либо ещё.

«Эта пауза поможет только Российской Федерации», — сказал он.

При этом глава киевского режима признал, что западные партнёры не успевают пополнять арсеналы Киева, хотя и продолжают оказывать помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине необходимо провести выборы и начать мирные переговоры с Россией из-за некомпетентности руководителей киевского режима и тяжёлой для украинской армии ситуации на линии боевого прикосновения. По его словам, в противном случае в стране может начаться гражданская война.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2023 года заявил, что если киевский режим захочет договариваться с Москвой, то это возможно, однако та будет исходить из собственных интересов. Глава государства подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины.