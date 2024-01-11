Тегеран, 11 января, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Иранские Военно-морские силы 11 января задержали американский танкер в Оманском заливе, сообщил 11 января сайт Tabnak.

Александр Вильф /РИА Новости

Ссылаясь на британское агентство морской безопасности, иранское СМИ сообщило, что нефтяной танкер изменил курс в сторону иранских вод после того, как его захватили люди в военной форме в Оманском море.

Судно прошло загрузку в иракском порту Басра и направлялось в порт Али-Ага на западе Турции.

Инцидент произошел ранним утром 11 января в водах между Оманом и Ираном и в районе прохождения кораблей через Ормузский пролив.

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