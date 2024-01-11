Москва, 11 января, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность возврата Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа. В разговоре с журналистами 11 января он заявил, что на данный момент тема неактуальна.

Руслан Кривобок/РИА Новости

«Нужно ли это? Хабаровск развивается своим ходом. Совершенно неважно, есть у него статус центра или нет, город огромный, прекрасный», — отметил представитель Кремля.

Столицу ДФО перенесли из Хабаровска во Владивосток в декабре 2018 года указом президента России Владимира Путина. Это стало единственным случаем такого переноса в стране.

Как сообщало ИА Регнум, накануне глава государства прибыл в Хабаровск. На встрече с местными представителями бизнеса Путин заявил, что возможности дальневосточных предпринимателей иногда оказываются шире, чем московских. Президент поздравил тех предпринимателей, кто, обучившись в Москве, вернулся домой и начал создавать проекты на родине.

Также Путин встретился с главой Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, с которым обсудил меры поддержки семей в регионе. Дегтярёв заявил, что успехов в крае удалось достичь благодаря решениям главы государства, и отметил, что в Хабаровском крае за три года количество многодетных семей выросло на четыре тысячи и достигло 23 тысяч.