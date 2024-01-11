Хельсинки, 11 января, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Контрольно-пропускные пункты на границе Финляндии с Россией останутся закрытыми до 11 февраля. Решение о продлении срока закрытия автодорожных пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией приняло финское правительство. Об этом 11 января сообщили на сайте МВД страны.

Heikki Saukkomaa / AP/TASS

Как заявила на пресс-конференции глава МВД Финляндии Мари Рантанен, действия России «не оставили других вариантов» для руководства страны. По её словам, с российской стороны не произошло никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе и угроза сохраняется.

Она также отметила, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на проживающих в Финляндии россиянах и держателях паспортов двух стран.

«Госсовет принял решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 11 февраля 2024 года», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре власти Финляндии до 18 февраля закрыли КПП на границе с Россией. Такое решение власти объяснили «наплывом беженцев». Хотя большинство мигрантов — выходцы с Ближнего Востока, Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов.

В России такие действия и заявления Финляндии осудили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Финляндия отгородила себя от мира и что Запад выстраивает новую заградительную стену.

С 30 ноября 2023 года власти Финляндии закрыли КПП на сухопутной границе с Россией до 13 декабря, а затем приняли решение о закрытии границы до 14 января. Рантанен 9 января заявила, что Хельсинки не собирается открывать КПП на границе с Россией.