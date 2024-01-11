Москва, 11 января, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Президент предприятия «АвтоВАЗ» Максим Соколов рассказал о переоснащении в 2025 году Lada Niva и Lada Niva Travel. Как он заявил во время подведения итогов 2023 года, автомобили получат новый двигатель объёмом 1,8 литра.

Алексей Даничев / РИА Новости

Помимо этого, также стало известно, что в наступившем 2024 году АвтоВАЗ покажет общественности новую Lada Niva Sport. Наряду с этим в планах компании серийный запуск Lada Aura и организация сборки Lada Largus и электрического Lada Largus в Ижевске. Для конкуренции с китайскими автомобилями Lada Vesta оснастят вариатором. Планируется, что за 2024 год предприятие произведёт и продаст около 500 тыс. автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошедшего года продажи АвтоВАЗ увеличились в 1,8 раза. Самой продаваемой моделью бренда традиционно осталась Lada Granta ― 19,9 тысячи автомобилей (рост на 48,4% в годовом выражении). За ней следуют Vesta (7,3 тысячи машин), Niva Travel (4,3 тысячи автомобилей) и Niva Legend (4 тысячи автомобилей).

В январе 2024 года начались продажи универсала Lada Vesta SW Sportline за ₽2,35 млн. В комплектации Black, отличающейся окраской некоторых деталей, машина обойдётся покупателям на 30 тысяч рублей дороже. Авто оснащено двигателем 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил. Он разгоняется до 100 километров в час за 10,9 секунды, его называют самой дорогой моделью российского производителя.