Москва, 11 января, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» планирует запуск нового автомобильного бренд, сообщил корреспондент «Известий» с презентации, посвящённой планам развития компании.

Анар Мовсумов/РИА Новости

«Под новым брендом представят иностранные модели в сегментах C и D», — говорится в материале.

Ожидается, что новый автомобильный бренд появится до 2026 года. При этом в компании не уточнили, с какими именно предприятиями АвтоВАЗ наладит сотрудничество.

Из пресс-релиза компании следует, что в 2024 году в планах у АвтоВАЗа запустить LADA Vesta с новым силовым агрегатом (1,8 EVO и автоматической трансмиссией), возобновить выпуск LADA Largus и начать производство e-Largus в Ижевске. Помимо этого, компания планирует развивать выпуск специальных модификаций, включая спортивные, би-топливные, автомобили с ручным управлением. Также компания продолжит работу над новыми моделями, включая LADA Iskra, старт производства которой наметили на 2025 год.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря 2023 года директор розничных продаж дилерского холдинга «Авилон» Илья Петров заявил, что новые модели BMW и Volkswagen будут доступны российским покупателям в 2024 году благодаря поставкам по схеме параллельного импорта. Он уточнил, что по бренду Volkswagen планируются поставки Tiguan X, Passat и Tharu, а по BMW — BMW 4 Series Coupe и Cabrio.

Заместитель главы Минпромторга Альберт Каримов заявил в ноябре 2023 года, что производство машин в России в январе–октябре выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 567 тыс. штук.

На калужском автозаводе «ПСМА Рус» в декабре запустили сборку тестовой партии компактных кроссоверов. На этой площадке компания «Автомобильные технологии» запускает производство легковых кроссоверов. В 2024 году завод планирует выйти на серийное производство.